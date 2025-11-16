Tormenta azota regiones de Gales

Londres, Ing.- Decenas de personas fueron rescatadas o evacuadas de sus hogares en Gales luego de que un río se desbordara e inundara la ciudad de Monmouth durante las fuertes lluvias de la tormenta Claudia, que azotó partes del Reino Unido e Irlanda.

Imágenes aéreas mostraron carreteras bajo agua marrón fangosa, vehículos y negocios sumergidos a lo largo de su calle principal inundada después de que el río Monmouth alcanzara un nivel récord y se desbordara.

Cayeron casi 12 centímetros (4,7 pulgadas) de lluvia en el sureste de Gales durante la noche y también hubo algunas inundaciones en Inglaterra debido a la tormenta, que incluyó vientos que derribaron árboles. El servicio de varias líneas ferroviarias fue interrumpido por el agua alta o los árboles caídos

“En lo personal, probablemente no había visto una situación tan mala en 40 años”, desde que se implementaron defensas contra inundaciones para Monmouth, indicó Peter Fox, miembro conservador del Parlamento galés. El centro de la ciudad, cerca de la frontera con Inglaterra, está justo río arriba de donde el Monnow se une al río Wye, el cuarto río más grande del Reino Unido.

Alrededor de 50 avisos de inundación permanecían vigentes en toda Inglaterra el sábado por la tarde, ya que se esperaba que una ola de frío generara temperaturas bajo cero en partes del Reino Unido en los próximos días.

Se reportaron inundaciones en Portarlington, Irlanda, y se esperaban más desbordamientos de algunos ríos que aún no alcanzaban su nivel máximo. Los fuertes vientos también dejaron sin electricidad a miles de hogares y negocios, y los árboles caídos bloquearon carreteras.