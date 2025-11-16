logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Fotogalería

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tormenta azota regiones de Gales

Rescatan y evacuan a decenas por las inundaciones

Por AP

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Tormenta azota regiones de Gales

Londres, Ing.- Decenas de personas fueron rescatadas o evacuadas de sus hogares en Gales luego de que un río se desbordara e inundara la ciudad de Monmouth durante las fuertes lluvias de la tormenta Claudia, que azotó partes del Reino Unido e Irlanda.

Imágenes aéreas mostraron carreteras bajo agua marrón fangosa, vehículos y negocios sumergidos a lo largo de su calle principal inundada después de que el río Monmouth alcanzara un nivel récord y se desbordara.

Cayeron casi 12 centímetros (4,7 pulgadas) de lluvia en el sureste de Gales durante la noche y también hubo algunas inundaciones en Inglaterra debido a la tormenta, que incluyó vientos que derribaron árboles. El servicio de varias líneas ferroviarias fue interrumpido por el agua alta o los árboles caídos

“En lo personal, probablemente no había visto una situación tan mala en 40 años”, desde que se implementaron defensas contra inundaciones para Monmouth, indicó Peter Fox, miembro conservador del Parlamento galés. El centro de la ciudad, cerca de la frontera con Inglaterra, está justo río arriba de donde el Monnow se une al río Wye, el cuarto río más grande del Reino Unido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alrededor de 50 avisos de inundación permanecían vigentes en toda Inglaterra el sábado por la tarde, ya que se esperaba que una ola de frío generara temperaturas bajo cero en partes del Reino Unido en los próximos días.

Se reportaron inundaciones en Portarlington, Irlanda, y se esperaban más desbordamientos de algunos ríos que aún no alcanzaban su nivel máximo. Los fuertes vientos también dejaron sin electricidad a miles de hogares y negocios, y los árboles caídos bloquearon carreteras.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bombardeo vs. ex-FARC mata a 7 menores
Bombardeo vs. ex-FARC mata a 7 menores

Bombardeo vs. ex-FARC mata a 7 menores

SLP

AP

Las víctimas fueron reclutados por las disidencias guerrilleras encabezadas por “Iván Mordisco”

Abás lucha por un rol en Gaza
Abás lucha por un rol en Gaza

Abás lucha por un rol en Gaza

SLP

AP

Afortunado gana millonaria lotería
Afortunado gana millonaria lotería

Afortunado gana millonaria lotería

SLP

AP

El boleto ganador, con 980 mdd, se vendió en Georgia

El Vaticano devuelve artefactos a Canadá
El Vaticano devuelve artefactos a Canadá

El Vaticano devuelve artefactos a Canadá

SLP

AP