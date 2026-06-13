Tornados derriban casas a las afueras de Chicago

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Chicago, Ills.- Al menos tres tornados azotaron comunidades a las afueras de Chicago el jueves, derribando viviendas y arrancando árboles y postes eléctricos, mientras las tormentas dejaron en tierra algunos vuelos y provocaron cortes de electricidad para varios cientos de millas en el centro-norte y el noreste de Estados Unidos.

Mientras una gran columna de aire descendía sobre Merrillville, Indiana, una localidad a unos 53 kilómetros al sureste de Chicago, el departamento de policía de la ciudad advirtió a los residentes que buscaran refugio. Por la noche, árboles caídos y líneas eléctricas bloqueaban las calles, había casas destrozadas y parte del techo de una escuela secundaria fue arrancado.

Fuertes tormentas retrasaron o suspendieron vuelos en los aeropuertos de ciudades como Chicago, Filadelfia y Nueva York el jueves. Varias zonas del noreste y la región del Atlántico también se vieron afectadas por el intenso calor y la humedad.

Los tornados se producen después de que fuertes tormentas azotaran el centro-norte, provocando cortes de electricidad, daños en edificios y cancelaciones de vuelos.

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En Des Moines, Iowa, un hombre de 54 años falleció en un asentamiento de personas sin hogar en un parque tras ser golpeado por un árbol que "se partió y cayó durante fuertes tormentas", explicó la policía.