Tornados derriban casas a las afueras de Chicago
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Chicago, Ills.- Al menos tres tornados azotaron comunidades a las afueras de Chicago el jueves, derribando viviendas y arrancando árboles y postes eléctricos, mientras las tormentas dejaron en tierra algunos vuelos y provocaron cortes de electricidad para varios cientos de millas en el centro-norte y el noreste de Estados Unidos.
Mientras una gran columna de aire descendía sobre Merrillville, Indiana, una localidad a unos 53 kilómetros al sureste de Chicago, el departamento de policía de la ciudad advirtió a los residentes que buscaran refugio. Por la noche, árboles caídos y líneas eléctricas bloqueaban las calles, había casas destrozadas y parte del techo de una escuela secundaria fue arrancado.
Fuertes tormentas retrasaron o suspendieron vuelos en los aeropuertos de ciudades como Chicago, Filadelfia y Nueva York el jueves. Varias zonas del noreste y la región del Atlántico también se vieron afectadas por el intenso calor y la humedad.
Los tornados se producen después de que fuertes tormentas azotaran el centro-norte, provocando cortes de electricidad, daños en edificios y cancelaciones de vuelos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En Des Moines, Iowa, un hombre de 54 años falleció en un asentamiento de personas sin hogar en un parque tras ser golpeado por un árbol que "se partió y cayó durante fuertes tormentas", explicó la policía.
no te pierdas estas noticias
Presidente Díaz-Canel impulsa cambios para atraer inversiones en Cuba
AP
Las reformas buscan descentralizar la administración y permitir mayor autonomía a municipios y empresas estatales.
Canción de Dubioza Kolektiv inspira a aficionados bosnios
AP
El himno viral refleja el desencanto y la esperanza de Bosnia en el fútbol internacional.
Juez federal autoriza evento UFC en el Jardín Sur de la Casa Blanca
AP
El espectáculo de artes marciales mixtas se realizará en el Jardín Sur como parte de la celebración del 250 aniversario de la independencia.