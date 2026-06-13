logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Fotogalería

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tornados derriban casas a las afueras de Chicago

Por AP

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
A
Tornados derriban casas a las afueras de Chicago
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Chicago, Ills.- Al menos tres tornados azotaron comunidades a las afueras de Chicago el jueves, derribando viviendas y arrancando árboles y postes eléctricos, mientras las tormentas dejaron en tierra algunos vuelos y provocaron cortes de electricidad para varios cientos de millas en el centro-norte y el noreste de Estados Unidos.

      Mientras una gran columna de aire descendía sobre Merrillville, Indiana, una localidad a unos 53 kilómetros al sureste de Chicago, el departamento de policía de la ciudad advirtió a los residentes que buscaran refugio. Por la noche, árboles caídos y líneas eléctricas bloqueaban las calles, había casas destrozadas y parte del techo de una escuela secundaria fue arrancado.

      Fuertes tormentas retrasaron o suspendieron vuelos en los aeropuertos de ciudades como Chicago, Filadelfia y Nueva York el jueves. Varias zonas del noreste y la región del Atlántico también se vieron afectadas por el intenso calor y la humedad.

      Los tornados se producen después de que fuertes tormentas azotaran el centro-norte, provocando cortes de electricidad, daños en edificios y cancelaciones de vuelos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En Des Moines, Iowa, un hombre de 54 años falleció en un asentamiento de personas sin hogar en un parque tras ser golpeado por un árbol que "se partió y cayó durante fuertes tormentas", explicó la policía.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Presidente Díaz-Canel impulsa cambios para atraer inversiones en Cuba
      Presidente Díaz-Canel impulsa cambios para atraer inversiones en Cuba

      Presidente Díaz-Canel impulsa cambios para atraer inversiones en Cuba

      SLP

      AP

      Las reformas buscan descentralizar la administración y permitir mayor autonomía a municipios y empresas estatales.

      Canción de Dubioza Kolektiv inspira a aficionados bosnios
      Canción de Dubioza Kolektiv inspira a aficionados bosnios

      Canción de Dubioza Kolektiv inspira a aficionados bosnios

      SLP

      AP

      El himno viral refleja el desencanto y la esperanza de Bosnia en el fútbol internacional.

      Juez federal autoriza evento UFC en el Jardín Sur de la Casa Blanca
      Juez federal autoriza evento UFC en el Jardín Sur de la Casa Blanca

      Juez federal autoriza evento UFC en el Jardín Sur de la Casa Blanca

      SLP

      AP

      El espectáculo de artes marciales mixtas se realizará en el Jardín Sur como parte de la celebración del 250 aniversario de la independencia.

      Juez niega pausa y ordena retirar nombre Trump en Centro Kennedy
      Juez niega pausa y ordena retirar nombre Trump en Centro Kennedy

      Juez niega pausa y ordena retirar nombre Trump en Centro Kennedy

      SLP

      AP

      Trabajadores instalaron andamios para retirar el nombre Trump mientras seguidores pedían su remoción.