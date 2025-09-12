logo pulso
Torrenciales lluvias inundaron a Tokio

Anegaron calles, suspenden vuelos y cancelaron el sistema ferroviario

Por AP

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Torrenciales lluvias inundaron a Tokio

TOKIO.- Fuertes lluvias inundaron el jueves algunas calles y detuvieron el tráfico ferroviario y aéreo en Tokio, y se esperaban más tormentas.

Cayeron 12 centímetros (4,7 pulgadas) de lluvia en solo una hora en la capital, según la Asociación Meteorológica de Japón.

El control del tráfico aéreo y otros servicios en tierra en el Aeropuerto de Haneda fueron suspendidos debido a los rayos, impidiendo que los aviones despegaran.

“Debido a las condiciones meteorológicas adversas, algunos vuelos hacia y desde el Aeropuerto de Haneda pueden sufrir retrasos u otras interrupciones. Para más detalles, por favor consulte con su aerosol”, dice un comunicado del aeropuerto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las operaciones ferroviarias también fueron suspendidas, incluyendo el tren bala y otras líneas en la región.

En todo Tokio, la tormenta inundó calles y algunos usuarios de redes sociales dijeron haber visto granizo.

Más de 7.000 hogares en Tokio están sin electricidad, según la Compañía de Electricidad de Tokio.

Las autoridades advirtieron sobre más tormentas eléctricas durante la noche y exhortaron a los residentes a permanecer en interiores, evitar viajes innecesarios y estar atentos a los informes meteorológicos.

