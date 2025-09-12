logo pulso
Siguen invitando a la lid atlética con causa

Por Romario Ventura

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
Siguen invitando a la lid atlética con causa

El próximo 21 de septiembre, el Patronato Pro Paciente Oncológico llevará a cabo la carrera atlética “¡Ayúdanos a Salvar una Vida!”, un evento con causa que busca recaudar fondos para apoyar a personas con cáncer de bajos recursos y sin seguridad social.

La justa iniciará a las 8:00 horas en el andador central del Parque de Morales, con recorridos por la Recreovía Carranza en distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. A diferencia de otras competencias, se trata de una actividad abierta y solidaria: los participantes pueden caminar, trotar o correr, sin categorías ni premiación. No obstante, el número de inscripción otorga derecho a participar en la rifa de seis bicicletas y diversos regalos donados por patrocinadores.

El jueceo estará a cargo de “Tu Tiempo a Tiempo”, y las inscripciones siguen abiertas en Plomería Selecta, Botanas Campesinas de Avenida Chapultepec, así como en las sucursales de Costanzo (Galeana, Calzada de Guadalupe, Plaza Sendero y Plaza San Luis). También se puede solicitar información al teléfono 4441422588.

El coordinador de la carrera, Armando Zárate, explicó que se cuentan con 500 kits disponibles, que incluyen playera y número.

