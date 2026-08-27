Trágica riada en Nepal

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Udin Dhunga, Nepal.- Gigantescas y repentinas riadas que se registraron en una zona fronteriza de Nepal y China dejaron al menos 160 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas, además de arrasar comunidades y paralizar los viajes en algunas zonas. Los expertos dijeron que una avalancha procedente de un glaciar fue la causa probable del desastre.

La policía en Nepal reportó al menos 157 muertos. La televisión estatal china CCTV dijo que un esclavo en el condado de Gyirong, en la región del Tíbet, cerca de la frontera, dejó al menos tres muertos y 265 desaparecidos. Imágenes de drones mostraban carreteras destruidas y edificios sepultados por un estruendoso torrente. La agencia estatal de noticias Xinhua informó numerosas víctimas.

Los empinados valles de Nepal son salvavidas económicos y corredores de viajes, pero precarios cuando ocurre un desastre. Las imágenes mostraron lo que parecían ser los segundos pisos de edificios en el distrito de Nuwakot cubiertos de lodo después de que pasó el torrente. Escombros colgaban de ramas de árboles y cables, vehículos quedaron sepultados y algunos sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de lodo.

Peregrinación

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Funcionarios en Nepal declararon que se reportó la desaparición de 403 personas, incluidos 341 extranjeros. Sunil Sharma, portavoz de la junta de turismo de Nepal, informó que 133 de los desaparecidos venían de la India en peregrinación al monte Kailash, en la región autónoma china del Tíbet, un sitio sagrado para los hinduistas. También estaban desaparecidos 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos y 24 canadienses, añadió.

Al menos 62 nepaleses desaparecidos estaban entre cientos de locales que hacían senderismo en el lago Gosaikunda en Rasuwa, coincidiendo con el festival nepalí de Janai Purnima.

El portavoz de la policía de Nepal, Abi Narayan Kafle, dijo a The Associated Press que al menos 28 funcionarios policiales estaban entre los desaparecidos.

Las autoridades emitieron avisos a residentes de varios distritos de Nepal y pidieron que se alejaran de las riberas de los ríos Trishuli, Bhotekoshi y Narayani. Al menos 19 puentes y casi 40 kilómetros (25 millas) de caminos fueron arrasados. El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9 de la mañana del miércoles y destruyó varias aldeas, además de proyectos hidroeléctricos, de acuerdo con funcionarios.

"Hemos pedido tanto a India como a China que nos ayuden en las labores de rescate", apuntó Sasmit Pokharel, portavoz del gobierno nepalí.

Las causas

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que una avalancha procedente de un glaciar probablemente provocó la crecida del miércoles.

"Las observaciones hidrológicas indican la velocidad y magnitud excepcionales de la riada", expresaron en una declaración enviada por correo electrónico. El río Lhende Khola, un afluente del río Bhotekoshi, registró su máximo nivel de crecida, señaló.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó de un seísmo de magnitud 4,4, con epicentro a unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros, pero luego revisó el evento y concluyó que se trató de un deslizamiento de magnitud 5,2 y situó su origen a unos 55 kilómetros de al noroeste de Kodari.

Extranjeros

desaparecidos

Autoridades de Corea del Sur apuntaron que nueve ciudadanos suyos que trabajaban en la construcción de una planta hidroeléctrica en Nepal estaban entre los desaparecidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia también sostuvo que su embajada en Katmandú ha recibido informes de agencias de viajes de que habían perdido contacto con 11 males que se cree que estaban en el distrito de Rasuwa.

En una declaración conjunta, Australia, Reino Unido, la Unión Europea, Finlandia, Francia, Noruega y Suiza expresaron solidaridad con las personas afectadas en Nepal.