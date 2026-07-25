logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trasladan a 12 jirafas a nueva reserva en Uganda

Por AP

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Trasladan a 12 jirafas a nueva reserva en Uganda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MURCHINSON, Uganda.- En una fría mañana en el parque nacional más grande de Uganda, los guardabosques conversan y cantan para levantarse el ánimo antes de dar inicio a un intimidante proyecto de vida silvestre crucial para la conservación: trasladar a sus jirafas de Rothschild a un nuevo hogar.

      Los guardabosques del Parque Nacional de las Cataratas Murchison comenzaron a reubicar el martes a 12 jirafas de Rothschild, el mamífero terrestre más alto del planeta y una subespecie en peligro de extinción, a 106 kilómetros (65 millas) de distancia hasta la Reserva de Vida Silvestre Ajai. El proyecto, que se prevé que dure un par de días, tiene como objetivo preservar la población de la especie, mejorar la biodiversidad y diversificar las oportunidades turísticas.

      Se estima que alrededor del 40% de los yacimientos de petróleo de Uganda se encuentran en la zona de las Cataratas Murchison y dentro del parque. A pesar de la oposición de los ambientalistas durante varios años, las actividades de perforación petrolera en la zona han ido en aumento en los últimos meses, incluido el tránsito de maquinaria pesada a través del parque nacional.

      Uganda ha impulsado su primera producción petrolera en esa zona. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Entregan ayuda humanitaria a Cuba
      Entregan ayuda humanitaria a Cuba

      Entregan ayuda humanitaria a Cuba

      SLP

      AP

      Intensifican choques por rutas marítimas
      Intensifican choques por rutas marítimas

      Intensifican choques por rutas marítimas

      SLP

      AP

      Tras ataques de EU a Irán, rebeldes hutíes arremeten contra barcos petroleros

      Suman ya 11 los decesos por intervalo
      Suman ya 11 los decesos por intervalo

      Suman ya 11 los decesos por intervalo

      SLP

      AP

      Amenaza un nuevo brote de ciclospera
      Amenaza un nuevo brote de ciclospera

      Amenaza un nuevo brote de ciclospera

      SLP

      AP

      Autoridades norteamericanas no han identificado qué productos están vinculados