Trasladan a 12 jirafas a nueva reserva en Uganda

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MURCHINSON, Uganda.- En una fría mañana en el parque nacional más grande de Uganda, los guardabosques conversan y cantan para levantarse el ánimo antes de dar inicio a un intimidante proyecto de vida silvestre crucial para la conservación: trasladar a sus jirafas de Rothschild a un nuevo hogar.

Los guardabosques del Parque Nacional de las Cataratas Murchison comenzaron a reubicar el martes a 12 jirafas de Rothschild, el mamífero terrestre más alto del planeta y una subespecie en peligro de extinción, a 106 kilómetros (65 millas) de distancia hasta la Reserva de Vida Silvestre Ajai. El proyecto, que se prevé que dure un par de días, tiene como objetivo preservar la población de la especie, mejorar la biodiversidad y diversificar las oportunidades turísticas.

Se estima que alrededor del 40% de los yacimientos de petróleo de Uganda se encuentran en la zona de las Cataratas Murchison y dentro del parque. A pesar de la oposición de los ambientalistas durante varios años, las actividades de perforación petrolera en la zona han ido en aumento en los últimos meses, incluido el tránsito de maquinaria pesada a través del parque nacional.

Uganda ha impulsado su primera producción petrolera en esa zona.

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