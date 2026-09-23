Trump amenaza a Irán

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Naciones Unidas.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que funcionarios estadounidenses e iraníes se reunieron el martes, poco después de amenazar, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, que podría "aniquilar" a la República Islámica si no se llega pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra, que casi ha cumplido siete meses.

Trump confirmó las conversaciones en un diálogo con reporteros, pero dio pocos detalles sobre cómo transcurrieron las conversaciones o cuál fue la sustancia de las mismas. "Fue una reunión muy buena", dijo el mandatario.

"Tengo una gran decisión que tomar", afirmó Trump. "¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permitirá reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue antes, quizás uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo? ¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir a personas y países?"

Los comentarios del presidente se produjeron en su amplio discurso ante el organismo internacional, en el que también celebró la operación militar que Estados Unidos efectuó este año para sacar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro.

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Pero el centro del discurso fue su contundente defensa de la guerra y su rechazo a la idea de que Irán haya mostrado algún grado de resiliencia.

"El régimen terrorista se está comportando mal, no porque sea fuerte y esté seguro de sí mismo, sino porque es débil y está desesperado", afirmó el mandatario.

Trump regresó a la Asamblea General cuando están a punto de cumplirse siete meses de una nueva guerra contra Irán que, insiste, es necesaria para abordar una amenaza nuclear planteada por la República Islámica.