Trump amenaza con ser el "señor veto"

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Nueva York.- A un día de que las urnas definan el equilibrio de poder en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presenta como el futuro "señor veto" ante la posibilidad de que los demócratas conquisten el Congreso, mientras los tribunales frenan maniobras federales para intervenir en el recuento y las encuestas dan ventaja a la oposición.

Detalló que, en ese escenario, recurriría al veto de las iniciativas de la oposición durante "un mes o dos" para obligar a los legisladores a negociar acuerdos con la Casa Blanca, aunque insistió en que los republicanos mantendrán el control del Congreso y del Senado.

El Partido Demócrata aventaja en siete puntos porcentuales a los republicanos en la intención de voto genérica para el Congreso (52% frente a 45%), sondeo nacional difundido por NBC News.

La encuesta sitúa el índice de desaprobación de Trump en el 60 %, marcado por el persistente descontento ciudadano con la economía, el costo de la vida y el rumbo del país.

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Los estadounidenses votarán para renovar:

* 435 integrantes de la Cámara de Representantes: se elige la totalidad de los escaños, cuyos titulares cumplen periodos de dos años.

* 35 escaños del Senado: 33 corresponden a elecciones ordinarias y dos a elecciones especiales en Florida y Ohio. Los senadores electos en comicios ordinarios tendrán mandatos de seis años.

* Cinco delegados sin derecho a voto pleno en la Cámara de Representantes: representan a distintas jurisdicciones estadounidenses.

Además, 36 estados elegirán gobernador, entre ellos California, Texas, Florida, Nueva York, Arizona y Michigan. También se renovarán congresos estatales y diversos cargos locales, conforme a las disposiciones electorales de cada entidad.