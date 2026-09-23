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Trump se reúne con Delcy Rodríguez

Por AP

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Trump se reúne con Delcy Rodríguez
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      Caracas, Ven.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron el martes una reunión informal al margen de la Asamblea General de la ONU, en lo que supuso su primer encuentro desde que las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro durante una incursión militar realizada en enero.

      También participó en el encuentro, que se llevó a cabo en Nueva York, el secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el secretario del Tesoro Scott Bessent, entre otros.

      La reunión informal entre Trump y Rodríguez en un hotel de Nueva York se enmarca en el primer viaje a Estados Unidos de la presidenta interna de Venezuela desde que acumuló el cargo.

      Rodríguez se encuentra en Nueva York desde el lunes para participar en la Asamblea General de la ONU, a la que tiene previsto dar un discurso este miércoles.

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      Mientras tanto, en Caracas un centenario de opositores se concentraron en la jornada frente a la sede de Naciones Unidas en la capital venezolana para protestar contra la presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea General del organismo y exigir la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela.

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