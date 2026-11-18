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Con la finalidad de generar empleos formales, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) planteó al gobierno federal una propuesta para reducir la carga fiscal en la formalidad.

El planteamiento incluye reducción del Impuesto Sobre Nóminas, mayores subsidios a los salarios más bajos, deducción de las prestaciones laborales, acelerar devoluciones de saldos a favor del IVA y ajustes de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

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La propuesta incluye "la reducción gradual de al menos 50% de la carga efectiva del Impuesto Sobre Nóminas, comenzando prioritariamente por micro y pequeñas empresas y empleos de menores ingresos".Habría "una primera reducción de 25% y avanzar posteriormente hacia 50% con evaluación presupuestaria y mecanismos que permitan proteger las haciendas estatales".La Concanaco-Servytur, que preside Octavio de la Torre, planteó "ampliar el subsidio para el empleo con el objetivo de neutralizar progresivamente el Impuesto Sobre la Renta de las personas trabajadoras de menores ingresos, con una cobertura inicial de hasta dos salarios mínimos y una salida gradual para evitar que un incremento salarial termine reduciendo el ingreso neto disponible.En una carta de 14 cuartillas, que tiene acuse de recibido y fecha del 6 de noviembre pasado, De la Torre de Stéffano explicó que se debiera permitir la deducción integra de las prestaciones laborales efectivamente pagadas que constituyen ingresos exentos para las personas trabajadoras, manteniendo controles.Lo anterior incentivará a la iniciativa privada a otorgar mejores prestaciones y ello elevará la calidad de los empleos, consideró.Otro de los puntos que piden es que haya procedimientos ágiles para ajustar pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta cuando lo justifique la situación de una empresa, así como acelerar las devoluciones procedentes de saldos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a favor.Para recuperar el poder adquisitivo y fortalecer el consumo interno debiera "analizarse un mecanismo focalizado de devolución de una parte del IVA efectivamente pagado por hogares de menores ingresos en determinados bienes y servicios esenciales.En la carta afirmó: "Presidenta, esta propuesta no plantea reducir salarios, prestaciones, cuotas de seguridad social, aportaciones para el retiro ni recursos destinados a vivienda. Por el contrario, proponemos que cualquier alivio fiscal preserve íntegramente los derechos laborales y que los beneficios dirigidos a las empresas estén sujetos a condiciones verificables de formalidad, registro correcto de salarios, conservación del empleo y cumplimiento de obligaciones".