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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) concilió el 98.8% de las 243 inconformidades registradas durante la más reciente edición del Buen Fin, y recuperó un millón 571 mil pesos (mdp) para los consumidores.

En los cinco días que duró la campaña comercial, del 13 al 17 de noviembre, la Profeco recibió 243 quejas y otorgó 11 mil 737 asesorías a través de los módulos de atención instalados en lugares de mayor afluencia comercial, brigadas y el Teléfono del Consumidor.

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Además, realizó 513 operativos de vigilancia en campo, monitoreó 52 mil 496 productos, colocó 24 mil 552 preciadores y 5 mil 238 decálogos con los derechos básicos de los consumidores.-----Motivos de inconformidad en Buen Fin 2026Entre los principales motivos de inconformidad destacaron el incumplimiento de promoción, con 30 casos; la negativa a entregar el producto, con 29; incumplimiento de oferta (27) y no respetar el precio anunciado (25).Además, se registraron reclamaciones por negativa a cambio del producto adquirido, con 19 reclamos; cancelación de compra, con 18; entrega de producto dañad, con 14; negativa a la cancelación (13), cobros indebidos (11) y entrega de producto equivocado (8).-----Estados con más reclamaciones este Buen FinPor entidades federativas, la Ciudad de México recibió 64 casos, encabezando así la lista; seguida del Estado de México con 33; Oaxaca con 14; Coahuila y Guanajuato con 12 cada uno; Michoacán con 10; Querétaro 9, y Nuevo León y Jalisco con 8 casos cada uno.-----¿Qué tiendas recibieron más reclamaciones?Durante el operativo especial de Profeco en establecimientos comerciales, las cadenas y tiendas comerciales que concentraron el mayor número de reclamaciones fueron:Productos con más inconformidades durante Buen FinEn cuanto a los artículos con mayor incidencia de inconformidades, la lista quedó de la siguiente manera:Ropa y calzado (37)Electrodomésticos para el hogar (29)Pantallas (20)Celulares y tecnología (20)Alimentos y bebidas (17)Motocicletas y juguetes (13 cada uno).-----Monitoreos de publicidad engañosaLa Dirección de Procedimientos de la Subprocuraduría de Servicios monitoreó la publicidad engañosa en línea, detectando 325 por correo electrónico, de las cuales 133 fueron corregidas y 21 anuncios retirados.La Profeco orientó a la población consumidora sobre sus derechos, los trámites que pueden realizar ante la institución, así como el proceso a seguir para inconformarse por ofertas no respetadas, los plazos de entrega, cancelación de compra y entrega del producto equivocado, entre otros.Además, indicó que aún está a disposición de los consumidores para asesorar y atender sus inconformidades, a través de sus canales institucionales.