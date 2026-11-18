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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de la República Socialista de Vietnam, Tô Lâm, en el marco de la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Reunión bilateral entre México y Vietnam en APEC 2026

El Gobierno de México detalló que, durante el encuentro, ambos mandatarios destacaron la solidez de la relación bilateral que en 2026 cumple 51 años de su establecimiento. Además, ambos jefes de Estado expresaron su interés en profundizar los lazos políticos y económicos.

Sheinbaum y To Lam dialogaron, asimismo, sobre las oportunidades para potenciar el comercio, fortalecer las inversiones y aumentar los intercambios en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), así como de facilitar el acceso de productos mexicanos en el mercado vietnamita.

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Importancia de la cooperación México-Vietnam y presidencias APEC

Los mandatarios coincidieron en la importancia de ampliar la cooperación México-Vietnam en espacios multilaterales, a fin de mejorar los vínculos entre América Latina y Asia-Pacífico.

La jefa del Ejecutivo destacó la oportunidad que representa la próxima presidencia de Vietnam de APEC, en 2027, seguida por la de México, en 2028, para "impulsar una mayor integración económica y cooperación regional".

Durante la Cumbre APEC 2026, en Shenzhen, China, Sheinbaum Pardo se ha reunido con líderes mundiales como su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien abordó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Otra reunión bilateral importante fue la que sostuvo con el presidente de China, Xi Jinping, a quien la mandataria federal mexicana le solicitó un panda para el Zoológico de Chapultepec, como parte de los intercambios entre ambas naciones que acordaron fortalecer la cooperación bilateral.