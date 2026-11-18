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Dos víctimas reconocidas denunciaron restricciones para presentar quejas y recibir atención en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), además de presuntas irregularidades cometidas por funcionarias del organismo. Por ello, solicitaron al Congreso del Estado que estos señalamientos sean incluidos en la comparecencia de la presidenta de la comisión, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, prevista para el 23 de noviembre.

Víctimas denuncian restricciones y señalamientos en la CEDH

Silvia Castillo, madre de Alan Francisco, señaló que enfrenta restricciones derivadas de una denuncia presentada por la primera visitadora, con la advertencia de una posible intervención de la Guardia Civil Estatal si se acerca a las instalaciones. Aseguró que estas medidas dificultan la presentación de nuevas quejas, pese a que continúa denunciando irregularidades relacionadas con la investigación del homicidio de su hijo. Sostuvo que las restricciones afectan su acceso a una institución a la que acuden para exigir atención y protección de sus derechos.

Solicitudes para la comparecencia de Giovanna Argüelles Moreno

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Por su parte, María de Jesús Almendárez Prieto pidió que la comparecencia aborde tres asuntos de su caso: la denuncia penal que asegura presentó Argüelles Moreno en su contra, las medidas de restricción que le impiden acercarse a las instalaciones y la presunta falta de actuación ante un incidente que atribuyó a la primera visitadora, Begoña Castillo Martínez.

Las diferencias también alcanzaron al colectivo Vozes, que mantiene ocupadas las instalaciones de la CEDH desde octubre y exige la destitución de Argüelles Moreno. La comparecencia de Argüelles Moreno se realizará el lunes 23 de noviembre en la sede legislativa de Vallejo, entre las 9:00 y las 10:00 horas, aunque el horario está pendiente de confirmación, informó el diputado Marco Antonio Gama Basarte. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso indicó que se implementarán medidas de seguridad.