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Después de 11 días de incertidumbre y de un intenso operativo en el que participaron corporaciones de emergencia, autoridades de seguridad y voluntarios, este miércoles 18 de noviembre fue localizado con vida el joven Javier Parra Vázquez, quien estaba reportado como desaparecido.

Lo encontraron a inmediaciones del rancho Ojo de Venado de la localidad Luis Donaldo Colosio, Tamuín. Tenía algunos problemas de salud y deshidratación, por ello fue trasladado al Hospital Básico Comunitario de Tamuín.

No se dieron detalles sobre el motivo de su ausencia durante estos días, pues hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General del Estado.

Durante casi dos semanas, brigadistas y elementos de distintas corporaciones realizaron recorridos por parcelas, brechas y terrenos de difícil acceso, enfrentando largas jornadas de trabajo con el propósito de encontrar al desaparecido.

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En estas acciones participaron elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), de CREEBS, ERCED, Bomberos, Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Tamazunchale, Protección Civil de Xilitla y Tamuín, policías municipales y estatales, y Brigada 58 Activo, además de ciudadanos que se sumaron voluntariamente.