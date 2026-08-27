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Ucrania destruye almacén en Rusia

Kiev ha asestado repetidos golpes a la empresa Wildberries

Por AP

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Ucrania destruye almacén en Rusia
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      Ucrania.- Drones ucranianos de largo alcance atacaron un importante almacén perteneciente al mayor minorista online de Rusia, y causaron un incendio que lo destruyó por completo.

      El almacén, ubicado en la región de Tambov, al sureste de Moscú ya varios cientos de kilómetros de la frontera ucraniana, había sido golpeado también el 18 de julio, cuando murieron siete personas. Ese ataque fue el inicio de una campaña aérea de Kiev que ha asestado repetidos golpes al gigante ruso del comercio electrónico Wildberries. 

      Las avanzadas capacidades de Ucrania en materia de aviones no tripulados, desarrolladas desde que el presidente ruso Vladímir Putin lanzó su invasión a gran escala en 2022, le han permitido atacar instalaciones de Wildberries en todo el país en las últimas semanas. Ucrania sostiene que entre los bienes que vende la empresa hay equipos y componentes técnicos utilizados por el ejército ruso, lo cual la empresa niega. Los ataques han inquietado a los rusos que viven lejos de la línea del frente y han perjudicado a las pequeñas empresas.

      Ucrania atacó instalaciones petroleras rusas, aeródromos, logística e infraestructura, señaló el presidente, Volodímir Zelenski, en redes sociales.

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      También el miércoles, Zelenski otorgó a Elon Musk la Orden de la Libertad de Ucrania, uno de sus más altos honores, por sus "destacados méritos personales" en la protección de la vida humana y la libertad y el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos.

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