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Ucrania lanza intenso bombardeo nocturno

Por AP

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Ucrania lanza intenso bombardeo nocturno
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      Kiev, Ucrania.- Ucrania lanzó un fuerte ataque nocturno contra una docena de regiones rusas, la Crimea ocupada por Moscú y los mares circundantes, informó el viernes el Ministerio de Defensa de Moscú, en lo que parecía ser uno de los mayores operativos de Kiev con drones desde que comenzó la sorpresiva invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia hace más de cuatro años.

      Las defensas antiaéreas rusas interceptaron 660 drones ucranianos, detalló el Ministerio de Defensa del país. Hasta ahora, el ataque ucraniano de mayor envergadura en el último año, tiempo en el que ha acelerado el desarrollo de aviones no tripulados, se produjo el 17 de mayo con 556 drones.

      En un intento de cambiar el rumbo de la extenuante guerra de desgaste que libra Rusia, los drones ucranianos de largo alcance llevan meses bombardeando las instalaciones petroleras y energéticas detrás de la línea del frente y en lo profundo del territorio ruso.

      Los informes iniciales de daños en Rusia tras el ataque nocturno ofrecieron poca información. El Ministerio de Defensa no suele revelar cuáles fueron los objetivos de las ofensivas ucranianas, ni ofrece detalles sobre los daños causados.

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      El medio independiente digital ruso Astra publicó que una planta química y una central hidroeléctrica en Novomoskovsk fueron atacadas y se incendiaron. The Associated Press no pudo verificar el reporte de manera independiente.

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