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Ucrania y otros 9 países, en coalición

Por AP

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Ucrania y otros 9 países, en coalición
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      París, Fra.- Ucrania y otros nueve países anunciaron el lunes la formación de una coalición para proteger a Europa de misiles balísticos, utilizando la experiencia de Kiev en su lucha contra la invasión rusa durante más de cuatro años.

      "Nuestro objetivo es construir una capacidad compartida de defensa contra misiles balísticos para Europa", dijeron las 10 naciones en un comunicado en París durante conversaciones con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien le pidió ayuda a más de una veintena de líderes para desarrollar contra los ataques con misiles de Rusia que han golpeado su país y han hecho medidas que el resto de Europa desconfíe de las ambiciones de Moscú en el continente.

      Él y los líderes de Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido dijeron que reconocían "la creciente amenaza que representan los misiles balísticos", que son más difíciles de detener que los misiles de crucero o los drones.

      "Creemos que proteger a Europa requiere una solución integral, en forma de una arquitectura integrada de defensa antimisiles, para disuadir y neutralizar futuras amenazas de misiles", señaló el comunicado. "Reconocemos la experiencia única de Ucrania, adquirida a través de su defensa contra la guerra de agresión librada por Rusia".

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