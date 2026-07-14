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UE recaba mil millones para Gaza

Por AP

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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UE recaba mil millones para Gaza
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      Bruselas, Bélgica.- La Unión Europea ha coordinado esfuerzos para recaudar 900 millones de euros (1.000 millones de dólares) en promesas de ayuda para la reconstrucción de Gaza, tras dos años de bombardeos israelíes que dejaron gran parte del enclave palestino en ruinas, indicó el lunes un alto funcionario de la UE.

      No está claro cuánto de ese dinero se entregará, ni cuándo podrá comenzar la reconstrucción de Gaza. El alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano Hamás, que entró en vigor en octubre, está prácticamente estancado.

      La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, anunció el fondo tras una reunión en Bruselas del Grupo de Donantes para Palestina, que incluye a países de la Unión Europea y de Oriente Medio, además de organizaciones internacionales e instituciones financieras.

      "El alto el fuego en Gaza sigue siendo frágil, y la situación sobre el terreno para los civiles no está mejorando", afirmó Šuica. Señaló que el dinero se canalizará a través de "socios de confianza", pero no dio detalles.

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      Pocos lugares del territorio palestino han quedado indemnes ante los ataques israelíes, y Naciones Unidas, el Banco Mundial y la UE estiman que la reconstrucción costará 70,000 millones de dólares.

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