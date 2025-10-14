logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ARTE CULINARIO!

Fotogalería

¡ARTE CULINARIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Urge restaurar energía en central de Zaporiyia

Por AP

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Urge restaurar energía en central de Zaporiyia

Viena, Austria.- El organismo de control nuclear de la ONU está presionando a Ucrania y Rusia para que acuerden ceses al fuego locales con el fin de que se pueda restaurar la energía externa a la enorme planta nuclear de Ucrania en Zaporiyia, dijeron a The Associated Press dos diplomáticos conocidos con el plan.

La planta se encuentra en un área bajo control ruso desde el inicio de la guerra y no está en servicio, pero necesita energía confiable para enfriar sus seis reactores apagados y el combustible gastado, para evitar cualquier incidente nuclear.

La planta opera con generadores diésel desde el 23 de septiembre, cuando su última línea de energía externa fue cortada en ataques que cada lado culpó al otro. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha expresado repetidamente su alarma sobre la planta nuclear, la más grande de Europa.

La agencia propone restaurar la energía externa a la planta en dos fases, según un diplomático europeo al tanto la propuesta por el director general de la OIEA, Rafael Grossi. Un diplomático ruso confirmó algunos aspectos del plan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la primera fase, se establecería una zona de cese al fuego con un radio de 1,5 kilómetros para permitir la reparación de la línea Dniprovska de 750 kilovoltios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nicolas Sarkozy entrará a prisión el próximo 21
Nicolas Sarkozy entrará a prisión el próximo 21

Nicolas Sarkozy entrará a prisión el próximo 21

SLP

EFE

Bajan las ventas de China a EU
Bajan las ventas de China a EU

Bajan las ventas de China a EU

SLP

AP

Cautivos muestran señales de tortura
Cautivos muestran señales de tortura

Cautivos muestran señales de tortura

SLP

EFE

Fatal accidente en Sudáfrica
Fatal accidente en Sudáfrica

Fatal accidente en Sudáfrica

SLP

AP

Autobús sale de la carretera y vuelca; al menos, 42 muertos