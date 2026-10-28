Venden en 47 mdd fósil de T-Rex en Sotheby´s

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NUEVA YORK.- Un dinosaurio que parece un T-Rex en miniatura es ahora uno de los fósiles más caros del mundo.

El raro esqueleto de un Nanotyrannus —confirmado recientemente como un pariente lejano del Tyrannosaurus rex, y no solo como un ejemplar joven— se vendió por 47,3 millones de dólares a un comprador misterioso en una subasta realizada el martes en la ciudad de Nueva York, según Sotheby´s. La casa de subastas esperaba que alcanzara entre 6 y 9 millones de dólares.

El precio disco de "Jodi", como se apoya al esqueleto, lo convierte en el segundo conjunto de huesos de dinosaurio más caro jamás vendido. Este verano, un fósil de T-Rex conocido como "Gus" se vendió por un récord de 50,1 millones de dólares en Sotheby´s.

Por ahora, el nuevo propietario de "Jodi" ha optado por permanecer en el anonimato tras superar las ofertas de otros cinco posibles compradores en línea y por teléfono durante la subasta en vivo, que duró aproximadamente 12 minutos, informó Sotheby´s.

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Un Nanotyrannus medía aproximadamente la mitad de la longitud de un T-Rex adulto, y ambas criaturas coexistieron durante el período Cretácico hace unos 67 millones de años.