Detienen a dos por presunta de droga

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Dos hombres fueron detenidos en distintas intervenciones en la capital potosina por presunta posesión de marihuana y cristal, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal.

La primera detención ocurrió en las inmediaciones de la Zona Universitaria, donde, según la corporación, agentes de la Guardia Municipal se acercaron a un hombre que fumaba un cigarro con olor a marihuana en la vía pública.

La dependencia señaló que, tras una revisión de su mochila, los policías encontraron 12 envoltorios de papel, una bolsa con cierre hermético y otras cinco bolsas con hierba con características similares a la marihuana. El detenido fue identificado como Jesús Ossiel "N", de 24 años.

En una segunda intervención, en la calle Pedro Montoya, los agentes detuvieron a Carlos Daniel "N", de 23 años, quien presuntamente llevaba 15 envoltorios con hierba similar a la marihuana y cuatro bolsas pequeñas con una sustancia granulada con características de cristal.

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El boletín no precisa qué motivó la revisión en este segundo caso ni informa el peso de las sustancias aseguradas en ambas intervenciones.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación jurídica.