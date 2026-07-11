Venezuela suma otros 229 decesos

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Caracas, Ven.- Venezuela sumó este viernes otros 229 muertos para llegar a, al menos, 4,118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16,740, según el balance oficial.

La cifra de personas sin vivienda sigue en 17,907 y la de familias atendidas en 86,794, indicó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, en su canal de Telegram.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 17,266 personas se encuentran en un total de 89 campamentos transitorios tras quedarse sin hogar.

El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados. El diputado afirmó que 9,766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13.9 millones de litros de agua.

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Además, hay 30,076 efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados y 29,843 voluntarios registrados.

Según el balance oficial, han ocurrido 1,171 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas la de magnitud 3.9 que sacudió este viernes zonas del norte del país, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas.

Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.

Por otra parte, el cementerio municipal de la Esperanza, ampliado para poder acoger a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, seguía este viernes recibiendo cadáveres y enterrándolos, mientras los crematorios de Caracas y la morgue de La Guaira funcionan las 24 horas desde hace más de 15 días.

Unos cinco ataúdes esperaban a que les dieran sepultura en el cementerio de la Esperanza, a unos 25 kilómetros del centro urbano de Catia la Mar, en la parroquia de Carayaca, mientras las excavadoras seguían preparando el terreno para ampliar la zona de enterramientos.

"Se está preparando para que tener una capacidad de unos 2.000 o 3.000 tumbas".