Ponen a la venta casa donde creció Neil Armstrong en Ohio

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En la casa donde Neil Armstrong pasó su infancia, en lo alto de una escalera que cruje, está su dormitorio, desde donde lanzaba aviones a escala por la ventana trasera para medir qué tan lejos podían volar.

Ahora cuelgan en la habitación fotos autografiadas de astronautas que han visitado la casa, conservada de manera privada, para ver dónde comenzaron los primeros pasos de Armstrong hacia la Luna.

La vivienda, propiedad de una profesora de historia jubilada dedicada a preservar su pasado y su encanto, está a la venta por primera vez en casi 40 años. Lo que será de ella sigue siendo incierto.

En toda Wapakoneta, el pueblo natal de Armstrong, hay recordatorios de su histórico paseo lunar. Pero pocos lugares desempeñaron un papel más importante al inicio de su trayectoria que el 601 de W. Benton St., la casa donde la familia Armstrong se estableció en el oeste de Ohio cuando él era un adolescente.

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Ahí fue donde Armstrong construía aviones con madera de balsa y pegamento en el comedor y armó un túnel de viento en el sótano para probar sus modelos. A menudo pedaleaba en bicicleta desde casa para tomar clases de vuelo en una pista de aterrizaje.

A los 16 años, Armstrong realizó su primer vuelo en solitario y obtuvo su licencia de piloto. Apenas 20 años después, despegó rumbo al espacio por primera vez. Tras el alunizaje de 1969, dio clases en la Universidad de Cincinnati.

Un desfile de astronautas ha visitado la casa de Armstrong

Hoy, la casa de dos pisos donde Armstrong pasó su niñez es una parada ocasional para visitantes del Museo del Aire y del Espacio Armstrong en Wapakoneta, aunque la casa en sí no está abierta a recorridos.

Cuando Karen Mikesell compró el lugar en 1988, no tenía idea de quién había vivido allí hasta que otra docente se lo comentó poco después.

Como profesora de historia que más tarde se convirtió en directora escolar, Mikesell sintió la responsabilidad de "mantenerla como la tenían los Armstrong", contó.

Ha recibido a nueve astronautas, entre ellos, Buzz Aldrin, quien voló a la luna con Armstrong y Michael Collins en 1969.

Aldrin entró al dormitorio de la planta alta unos años después de que Armstrong muriera en 2012, recordó Mikesell, "y las lágrimas simplemente le corrían por las mejillas".

Con los años, le han regalado una roca lunar y recibió un trozo de la lámina dorada que cubría la cápsula del Apolo 11, un obsequio de uno de los buzos de la Marina que ayudaron a recuperar el módulo de mando y a su tripulación.

Algunos astronautas autografiaron sus fotos con mensajes personales para Mikesell: "¡gracias por cuidar tan bien la casa de Neil!", escribió Mike Foreman, quien voló en dos misiones del transbordador espacial.

"Puedes leer libros, pero nunca puedes tener ese tipo de experiencias que yo pude tener porque viví aquí", afirmó. "Podría seguir y seguir".

La casa guarda muchos recuerdos del primer hombre en la Luna

La familia de Armstrong compró la casa en 1944, después de que el trabajo de su padre como auditor del gobierno los obligara a mudarse cerca de una docena de veces. Neil, el mayor de tres hijos, nació en una granja a las afueras de Wapakoneta, que actualmente es una ciudad de poco menos de 10.000 habitantes.

La casa de Benton Street, con su gran porche delantero, ha cambiado poco por fuera. Por dentro, la distribución también es similar, aunque ha sido actualizada.

En el patio trasero, todavía se mantiene en pie un garaje que Armstrong y su padre construyeron con madera sobrante, aunque el gallinero donde él y sus amigos se reunían para las juntas de los Boy Scouts desapareció hace mucho.

El antiguo dormitorio de Armstrong ahora está decorado con fotos y pinturas del alunizaje. Del techo cuelga un modelo del primer avión de producción de los hermanos Wright; los pioneros de la aviación eran de la cercana Dayton y fueron una inspiración para Armstrong.

Ella nunca conoció a Armstrong, famoso por su vida privada. Sí habló con sus padres, hermanos e hijos sobre la casa de 1908 y el lugar que ocupó en la crianza de Armstrong.

Una parte de la historia estadounidense está a la venta

Mikesell, de 82 años, dijo que espera que alguien esté dispuesto a comprar la casa y donarla al museo Armstrong, que no tiene fondos para adquirir la propiedad, según Logan Rex, su portavoz.

Ella es una de las pocas personas que han sido dueñas de la casa desde que los Armstrong la vendieron a mediados de la década de 1960. Para cuando ella la compró, las habitaciones estaban cubiertas con papel tapiz de un arcoíris de colores, así que intentó restaurar su aspecto original.

Aunque la casa, que está listada en 430.000 dólares, no cuenta con protección legal contra modificaciones, Mikesell también se muestra optimista en que los nuevos propietarios la respetarán, ya sea que siga siendo una residencia privada o se convierta en un lugar para pasar la noche.

"Es hora de que otra persona tenga la oportunidad de sentirse tan bendecida como yo", expresó, "y de cuidarla y mantenerla como parte de la historia".