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Víctimas, atrapadas en los baños del bar

Por AP

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Víctimas, atrapadas en los baños del bar
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      Bangkok, Tailandia.- La mayoría de las personas que murieron en un enorme incendio en un bar musical de Bangkok fueron halladas atrapadas en baños sin ventanas, adonde podrían haber acudido para escapar de las llamas que se cobraron al menos 27 vidas, informaron las autoridades el lunes, cuando comenzaron las investigaciones.

      El incendio en el bar Rong Beer Na Ladprao fue el más mortífero de la ciudad en 17 años. Se desató a última hora del domingo en una zona del norte de la capital tailandesa, y los bomberos necesitaron media hora para controlarlo. El fuego dejó a 25 personas hospitalizadas en estado crítico, indicaron funcionarios municipales.

      El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, señaló que la mayoría de las muertes fueron causadas por inhalación de humo.

      Al amanecer del lunes, el lugar había sido acordonado mientras decenas de agentes forenses buscaban pistas sobre qué provocó el incendio. Las ventanas del bar que daban a la calle estaban reventadas, y los escombros cubrían la acera, incluidos televisores calcinados, altavoces y una guitarra eléctrica.

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      El jefe de la Policía Nacional, Kittharath Punpetch, indicó que la mayoría de los fallecidos fueron encontrados atrapados en baños sin ventanas cerca de una de las salidas traseras, donde podrían haber buscado refugio.

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