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Vinculan en otros 4 estados de EU brote de cyclospora

Ahora incluye a Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania

Por AP

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Vinculan en otros 4 estados de EU brote de cyclospora
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      WASHINGTON.- Funcionarios federales de salud ampliaron el viernes el alcance de su investigación sobre el brote de cyclospora --un parásito que causa diarrea-- a otros cuatro estados.

      Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indicaron que el brote, vinculado en un principio a lechuga rallada servida en restaurantes Taco Bell, ahora incluye a Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania. Anteriormente, la investigación de la agencia giraba en torno a cinco estados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

      Los CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus iniciales en inglés) y funcionarios de salud estatal han estado rastreando el suministro de la lechuga y entrevistando a personas en todo el país sobre los alimentos que comieron dos semanas antes de enfermarse.

      El número de casos vinculados a la lechuga aumentó a 1.947, incluyendo al menos 98 personas que requirieron de hospitalización. No se han reportado decesos, indicó la agencia en su sitio web.

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      Es probable que el número total de personas enfermas a causa del brote sea mayor al recuento oficial, debido a que no todos los casos se reportan, destacó la agencia.

      Funcionarios de la FDA dijeron esta semana que siguen centrados en la lechuga de Taylor Farms como la fuente del brote. La empresa agrícola anunció la semana pasada el retiro del mercado de la lechuga iceberg cultivada en el centro de México.

      Al preguntarle cuándo sería seguro volver a comer lechuga, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó el viernes que su gobierno "va a imponer un importante arancel a México por la lechuga".

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