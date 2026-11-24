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LA HABANA.- El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, inició una visita por Cuba en momentos en que el sistema sanitario de la isla se desmorona en medio de una crisis económica y apagones cada vez más frecuentes.

El funcionario llegó el domingo por invitación de las autoridades sanitarias de la nación caribeña para una visita de tres días. Se trata de la segunda visita de Tedros a Cuba como titular de la OMS.

El ministro de Salud Pública de la isla, el doctor José Ángel Portal Miranda, recibió a Tedros, asegurando que su visita era una oportunidad para que vea de primera mano la realidad del sistema de salud cubano y los desafíos que enfrenta.

Tedros expresó su disposición a escuchar y comprender la situación de Cuba e identificar maneras para brindar apoyo, según el diario estatal Granma.

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"Quiero aprovechar esta visita para comprender mejor los desafíos que enfrentar y con gusto movilizaría a la comunidad internacional para apoyarlos", señaló Tedros, de acuerdo con las declaraciones reproducidas por Granma.

El sistema de atención médica universal y gratuita de Cuba, que alguna vez fue motivo de orgullo, se ha deteriorado de forma significativa.