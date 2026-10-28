Votantes dan duro revés a Netanyahu

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JERUSALÉN.- Los votantes israelíes asestaron el martes un duro revés al primer ministro Benjamín Netanyahu, ya que los sondeos a boca de urna indicaban que la oposición obtuvo una sólida mayoría en el próximo parlamento. De momento se desconoce si esos partidos dispares pueden formar un gobierno, lo que probablemente tomará semanas de negociaciones.

El camino más fácil implicaría una asociación del principal rival de Netanyahu, el exjefe militar Gadi Eisenkot, con partidos liderados por árabes, pero eso presentaría complicaciones políticas y podría enajenar a otras facciones de la oposición.

Los sondeos a boca de urna difundidos por las principales cadenas de televisión israelíes indican que el bloque de Netanyahu ganó 50 escaños, la oposición ganó 52 y los partidos árabes ganaron 18. Eso prepararía el escenario para semanas de maniobras políticas antes de que se declare un primer ministro, o se convoque a una nueva ronda de elecciones.

Eisenkot afirmó que los sondeos a boca de urna mostraban una "falta de confianza" en Netanyahu y prometió formar un nuevo gobierno.

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Los votantes árabes celebraron los resultados de los sondeos, mientras que los partidarios de partidos de extrema derecha alineados con Netanyahu expresaron su engaño.

Netanyahu aún no había hecho una declaración pública dos horas después de darse cuenta de los resultados de los sondeos.

Como todas las encuestas, los sondeos a boca de urna están sujetos a posibles errores. Se esperan resultados preliminares en las próximas horas. Los resultados finales se darán a conocer en los próximos días, y podrían variar respecto de los sondeos.

Un resultado inconcluso dejaría a Israel en un limbo político luego de las primeras elecciones nacionales en el país desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.