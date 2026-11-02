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Vuelve el miedo a civiles de Jersón

Se preparan para regreso de la guerra al finalizar tregua

Por AP

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Vuelve el miedo a civiles de Jersón
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      Jersón, Ucrania.- Los civiles de la región de Jersón, en el sureste de Ucrania, se preparaban el domingo para el fin de un alto el fuego localizado que ha marcado la tregua más significativa entre Kiev y Moscú desde el inicio de la invasión a gran escalada de Ucrania por parte de Rusia hace casi cinco años.

      Se calcula que había unos 2,000 civiles en Oleshky cuando entró en vigor la tregua temporal. Se les ofreció la opción de evacuar a territorio controlado por Ucrania o por Rusia, o permanecer en la ciudad con alimentos y suministros médicos reabastecidos. Por seguridad de quienes se quedaron, no se difundieron cifras exactas tras la evacuación.

      El sábado en la frontera ucraniana, familiares esperaban ver, aunque fuera un instante, a sus seres queridos, al tiempo que los habitantes de aldeas cercanas se alineaban a lo largo de la carretera agitando banderas y linternas para recibir al convoy humanitario.

      Los residentes de la ciudad ucraniana de Jersón se mantuvieron tranquilos el domingo, pese a saber que el silencio del alto el fuego localizado pronto terminaría.

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      Pero Moscú y Kiev han continuado los ataques aéreos en otros lugares, y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo que Rusia sigue atacando los sistemas energéticos de Ucrania de cara al invierno.

      Un ataque ruso mató a tres personas, incluida una niña de 13 años, en la región ucraniana de Vinnytsia cuando un dron impactó en los terrenos de una escuela de formación profesional, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Otras cuatro personas resultaron heridas, incluidas dos niñas de 5 años y un adolescente de 16.

      Los ataques con drones rusos continuaron sobre la región de Kiev por segundo día consecutivo, hiriendo a una mujer y dañando viviendas, infraestructura energética y un establecimiento comercial, informaron las autoridades.

      En su informe diario del domingo, la fuerza aérea de Ucrania indicó que las fuerzas de Moscú atacaron Ucrania con 433 drones durante la noche, de los cuales 371 fueron destruidos o neutralizados.

      En otro frente, más de 100 drones ucranianos fueron derribados sobre los cielos de la región rusa de Nizhni Nóvgorod, al este de Moscú, informó el domingo el gobernador Gleb Nikitin.

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