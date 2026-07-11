Vuelven a drenar el Estanque Reflectante

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Washington.- Cuadrillas de trabajadores drenan nuevamente el viernes el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, al tiempo que los esfuerzos accidentados del presidente Donald Trump por renovar el estanque se prolongan mucho más allá de su objetivo inicial de tenerlo listo para el 4 de julio, con motivo del 250mo aniversario de la Independencia del país.

El presidente sugirió al principio que sus renovaciones durarían un siglo. Pero, a las pocas semanas de que el proyecto alcanzara su finalización el mes pasado, el agua se vio afectada por una proliferación de algas y partes del nuevo recubrimiento parecían estar desprendiéndose del fondo.

Trump ha culpado del desprendimiento a vándalos, aunque los críticos alegan que se debe a un trabajo de reparación deficiente.

En una entrevista publicada a principios de esta semana, el secretario del Interior, Doug Burgum, cuya agencia supervisa el Servicio de Parques Nacionales, comentó a la podcaster conservadora Katie Miller que la nueva ronda de drenaje estaba prevista. También señaló que el agua aún podría contener escombros de un amplio espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia sobre el National Mall.

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"Drenen el agua, limpien lo de los fuegos artificiales", le dijo Burgum a Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.