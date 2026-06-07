Coahuila inicia elección para renovar Congreso estatal 2026

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Este domingo, 2 millones y medio de ciudadanos de Coahuila podrán participar en los comicios para elegir 25 diputaciones y renovar el Congreso estatal.

A partir de las 8 de la mañana, hora local, se instalarán 4 mil 256 casillas en todo el estado, incluidas 15 especiales, equipadas con 60 urnas electrónicas en modalidad de "prueba piloto vinculante".

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Las urnas electrónicas se implementarán en ocho distritos electorales de Piedras Negras, San Pedro, Monclova, Saltillo, Torreón y Ramos Arizpe, los cuales incluyen a los municipios de Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Monclova, Sabinas, Saltillo, Torreón, Parras y Ramos Arizpe.La ciudadanía puede consultar la ubicación de su casilla en la plataforma digital institucional Ubica tu Casilla (ubicatucasilla.ine.mx), ingresando la sección electoral que aparece en su Credencial para Votar.El Instituto Nacional Electoral destacó que el horario de votación será de 8:00 a 18:00 horas, y que las personas que se encuentren formadas antes del cierre de las casillas podrán ejercer su derecho al sufragio, con la presentación de su credencial de elector.El INE en Coahuila reiteró que están dadas las condiciones operativas, logísticas y tecnológicas necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada electoral.El Instituto hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas "en un marco de respeto, legalidad y civilidad´, y recordó que la participación fortalece la democracia y legitima los resultados comiciales.-----Garantiza Instituto Electoral de Coahuila respeto al voto ciudadanoAl iniciar la jornada electoral para renovar el Congreso del estado, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez, hizo un llamado a las autoridades, partidos y actores políticos, a respetar la ley y la voluntad popular de manera irrestricta."Hagamos cada quien lo que nos corresponde en el marco del derecho, sin intentar, de alguna forma, obtener ventajas indebidas o acciones ilegítimas. Demostremos nuestro talante democrático, respetemos la voluntad del pueblo para votar y al momento también de conocer los resultados", exhortó.Al declarar al Consejo General del IEC en sesión permanente, señaló que se puede o no estar de acuerdo, pues en democracia se vale el debate, pero "ese debate se debe canalizar a través de las instituciones que nos ayuden a dirimir cualquier conflicto de manera pacífica y ordenada. La democracia es un derecho que nos hemos ganado, nadie nos lo regaló, no es una concesión graciosa de nadie".El presidente del IEC convocó a las y los ciudadanos a participar con su voto en las urnas para elegir "qué es lo que queremos y por cuánto tiempo lo queremos"."Desde aquí garantizaremos que su voz y su voto serán contados con total legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, y máxima publicidad. (...) El día de hoy tienes un compromiso con la fiesta democrática. Hay que salir, hay que votar, votar libre, votar seguros, votar en secreto, pero, sobre todo, sabiendo que con esta autoridad tu voto está en buenas manos", concluyó.