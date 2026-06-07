Cierran dos parajes turísticos por lluvias en la Huasteca
El aumento de los caudales obligó a suspender actividades en Minas Viejas y parcialmente en Micos
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) confirmó el cierre temporal de dos parajes turísticos de la Huasteca potosina debido a las lluvias registradas en la región durante las últimas horas.
La dependencia informó que la Cascada Minas Viejas, ubicada en el municipio de El Naranjo, permanecerá cerrada al público debido al incremento en el nivel del río, por lo que todas las actividades quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.
Asimismo, en la Cascada de Micos, en Ciudad Valles, el considerable aumento del caudal obligó a suspender las actividades acuáticas para salvaguardar la seguridad de los visitantes.
No obstante, Protección Civil precisó que este paraje continuará abierto únicamente para apreciación visual y toma de fotografías, mientras las condiciones permitan el acceso seguro.
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Las autoridades exhortaron a la población y a los turistas a respetar las restricciones establecidas y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la reapertura de ambos sitios.
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