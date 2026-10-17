A juicio, 4 detenidos por agredir a policías

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Guadalajara, Jal.- Samuel "N", Alexis "N", Juan Darío "N" y Teodoro "N", los cuatro detenidos el pasado fin de semana durante la manifestación para exigir agua limpia afuera de la Casa Jalisco fueron vinculados a proceso por el juez sexto de control penal oral, durante la audiencia inicial en los juzgados de Puente Grande.

Los acusados enfrentan cargos por los delitos de lesiones y resistencia de particulares, aunque podrán enfrentar su proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad durante seis meses, según informaron sus abogados al salir de la audiencia.

Uno de los vinculados a proceso fue Samuel "N", de 24 años de edad, quien presuntamente es repartidor de aplicación y cuya detención provocó indignación después de que su madre denunció que el joven no participaba en la manifestación y que fue arrestado y golpeado por policías estatales, según videos difundidos en redes sociales.

Los abogados acusaron que el juez no tomó en cuenta los alegatos de debido proceso, pues los policías tardaron más de 10 horas en ponerlos a disposición de la Fiscalía el estado, además de que en dicha dependencia no se registraron correctamente las lesiones de los detenidos.

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