Muere alcalde en Edomex tras accidente en motocicleta
La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano expresó condolencias por el fallecimiento
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Tras sufrir un accidente en motocicleta, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano confirmó el deceso del presidente municipal de Tonatico, César Fuentes Domínguez.
Movimiento Ciudadano confirma fallecimiento de alcalde
"La familia naranja del Estado de México expresa su más sentido pésame", expresó la coordinadora de MC en el Estado de México, Juanita Bonilla Jaime en sus redes sociales.
Quien también confirmó la información fue Juan Zepeda Hernández, líder parlamentario de MC en la 62 Legislatura.
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Detalles del accidente y atención médica
De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde habría sufrido un accidente esta noche, al presuntamente impactar su motocicleta contra una patrulla de la policía municipal.
Tras el accidente, habría sido trasladado al Hospital General de Ixtapan de la Sal, reportando de inicio grave su estado de salud.
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