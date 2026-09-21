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Sheinbaum cerrará gira por Segundo Informe tras recorrer 26 estados

La presidenta afirmó que cerca de 600 mil personas han participado en las asambleas realizadas en el país

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 08:15 a.m.
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Sheinbaum cerrará gira por Segundo Informe tras recorrer 26 estados
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo fin de semana concluirá la gira nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, luego de haber recorrido ya 26 estados.

      Señaló que aún visitará Guerrero, Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco y la Ciudad de México, con lo que dará por concluido el recorrido.

      "En general han sido eventos, asambleas muy buenas. Mucho entusiasmo. Han sido cerca de 600 mil personas las que, sumando todas las asambleas, hemos logrado reunir y, bueno, ya vamos al cierre en estos días", declaró.

      Sheinbaum indicó que, a partir del 1 de octubre, continuará la glosa del informe con algunas secretarías, además de que su gobierno concentrará la agenda en iniciativas que serán enviadas al Congreso de la Unión y otros temas relevantes.

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