A partir de noviembre, la restricción de celulares en escuelas: SEP

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A partir del próximo 3 de noviembre entrará en vigor la prohibición de celulares y tabletas en las escuelas primarias y secundarias, como propuso el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), la semana pasada, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"A partir del 3 de noviembre, lo publicaremos el día de mañana (en el Diario Oficial de la Federación), ya no podrá utilizarse como una herramienta educativa en la escuela, la pantalla, ni tampoco en el recreo", anunció en conferencia de prensa matutina.

Detalles confirmados sobre la prohibición de celulares

Por su parte, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que la prohibición será sólo para los estudiantes de primaria y secundaria; en educación media superior será parcial y no aplicará en educación superior.

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"La propuesta es que no se permita para primarias y secundarias, restringir su uso en estos niveles educativos. En media superior cada institución deberá acordar las limitaciones para garantizar el uso responsable y seguro de estos dispositivos, y con fines pedagógicos; y para educación superior fomentar el uso responsable y seguro, por una ciudadanía digital con ética y pensamiento crítico", dijo.

Dijo que una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, realizarán asambleas con maestros y padres de familia para comunicar el acuerdo de la Conaedu.

"Una vez que se publique, son 30 días, porque queremos aprovechar esos 30 días para hacer las asambleas", expresó.

Medida no es nueva y busca proteger a estudiantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la regulación del uso de celulares en las escuelas ya estaba en 16 estados del país ya contaban con algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas, incluso entidades gobernadas por distintos partidos políticos.

"No es nuevo", afirmó, al explicar que la decisión federal busca restringir el uso de estos dispositivos durante el periodo de aprendizaje.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que no existe un modelo internacional único para regular los celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas, pues cada país ha establecido medidas con distintos alcances.

Señaló que algunas naciones restringen su uso exclusivamente para fines pedagógicos, mientras que otras han planteado regulaciones relacionadas con el acceso de menores a plataformas digitales.

El funcionario explicó que durante las reuniones con los secretarios estatales se buscó evitar que la medida fuera interpretada como una prohibición para llevar celulares a las escuelas, por lo que se estableció el concepto de restricción de su uso. Detalló que habrá excepciones para casos de emergencia o cuando los dispositivos sean utilizados con fines pedagógicos autorizados por la escuela.

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Delgado afirmó que, después de varias semanas de discusión y una reunión con autoridades educativas estatales, se alcanzó un consenso sobre los alcances de la medida, cuyo objetivo, dijo, es proteger a niñas, niños y adolescentes durante su formación escolar.

- SEP planea cerrar 2026 con 20.1 millones de becarios

El titular de la Secretaría de Educación Pública también informó que planean cerrar el 2026 con 20.1 millones de becarios; actualmente son 19.5 millones de becarios.

Detalló que hay más de 34 millones de estudiantes en el sistema educativo mexicano; "desde preescolar hasta universidad, acompañados de 2.2 millones de docentes, en 263 mil escuelas, así se conforma nuestro sistema educativo, en el cual el 83%, 28 millones de estudiantes, están en instituciones públicas".