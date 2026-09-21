Sheinbaum atribuye violencia en Sinaloa a injerencia extranjera
La presidenta sostuvo que la detención de "El Mayo" Zambada fracturó a un grupo criminal y desató una escalada de homicidios
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la violencia que enfrenta Sinaloa es una muestra de que la injerencia extranjera puede debilitar las instituciones y generar mayores niveles de violencia.
Sheinbaum sobre la injerencia extranjera y violencia
Al ser cuestionada sobre su señalamiento de que "la injerencia genera violencia" que dijo este domingo en Culiacán, Sheinbaum sostuvo que una intervención externa no fortalece las instituciones nacionales, sino que las debilita.
"En México y en el mundo entero está demostrado que una injerencia, una intervención no fortalece las instituciones nacionales, de seguridad o de otro tipo; al contrario, las debilita", declaró.
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En particular, señaló el caso de Sinaloa, donde, dijo, antes de la detención de uno de los capos del narcotráfico—Ismael "El Mayo" Zambada, el estado registraba menos de un homicidio diario.
Impacto de la detención de "El Mayo" Zambada en Sinaloa
Afirmó que dicha detención ocurrió en el contexto de un rompimiento dentro de un grupo delictivo, lo que posteriormente generó una escalada de violencia.
"Sinaloa es una demostración que el injerencismo (...) provocó con el rompimiento de un grupo delictivo, pues provocó la situación que hoy tenemos", señaló.
La mandataria reconoció que en Sinaloa persisten índices delictivos importantes, aunque aseguró que la violencia se ha contenido respecto a los niveles registrados cuando inició su gobierno en octubre.
La Presidenta aclaró que esto no significa que no deban detenerse a quienes cometen delitos, pero sostuvo que, cuando existe información de gobiernos extranjeros, ésta debe compartirse con las instituciones mexicanas para que se pueda proceder de manera coordinada.
"Cuando se hace así, entonces disminuye la violencia", afirmó.
La Presidenta reiteró que la estrategia de seguridad de su gobierno busca reducir la violencia mediante la atención a las causas, el fortalecimiento de las instituciones, la inteligencia y la investigación, así como la coordinación entre las autoridades.
"Por eso hablo siempre de la coordinación sin subordinación y del fortalecimiento de las capacidades y de la cooperación para el desarrollo, no de la injerencia, y lo sostengo", puntualizó.
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