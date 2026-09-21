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Persiguen y asesinan a dos hombres dentro de una vivienda en Sinaloa

Las víctimas intentaron refugiarse de hombres armados en un domicilio de Escuinapa; los responsables lograron escapar

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 08:23 a.m.
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Persiguen y asesinan a dos hombres dentro de una vivienda en Sinaloa
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      CULIACÁN, Sin.- En un domicilio de la colonia Pueblo Nuevo, en el municipio de Escuinapa, dos personas del sexo masculino fueron asesinados a balazos por varias personas que los persiguieron hasta el interior del inmueble para después huir del lugar, sin que las autoridades de seguridad lograran localizarlos.

      Los vecinos de la calle Río Culiacán de dicha colonia reportaron que personas armadas persiguieron a dos hombres que platicaban en forma tranquila en la banqueta, uno de ellos, de nombre Esiel "N", de 33 años de edad vecino de ese sector.

      Al llegar al lugar del ataque, los elementos de seguridad y del ejército encontraron a dos personas del sexo masculino tirados con impactos de bala por lo que al revisarlos, determinaron que no presentaban signos vitales.

      Según las versiones las víctimas que platicaban tranquilamente cerca del parque de dicha colonia Pueblo Nuevo, en la cabecera municipal de Escuinapa, detectaron que varias personas armadas se dirigían hacia ellos, por lo que emprendieron la huida hacia el interior de una vivienda que tenía las puertas abiertas.

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      Los atacantes los persiguieron hasta el interior y los privaron de la vida de varios disparos, para después huir del lugar, pese a los operativos que se mantienen en este municipio, donde en el transcurso de este mes, han sido asesinadas seis mujeres de diversas edades.

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