Rescatan a tres secuestrados tras enfrentamiento en Puerto Peñasco

HERMOSILLO, Son.- En Puerto Peñasco, Sonora, autoridades federales ubicaron un inmueble relacionado con la privación ilegal de la libertad de varias personas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, durante el operativo, los elementos fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

Los uniformados detuvieron a siete personas, liberaron a tres víctimas y aseguraron más de 40 armas largas, dos ametralladoras Minimi, una ametralladora Browning M2 calibre .50, artefactos explosivos improvisados, casi 4 mil cartuchos, droga, equipo táctico y vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.

"Hacemos un reconocimiento especial a los tres agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora que resultaron heridos durante la agresión.

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"Su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de la población merecen todo nuestro respeto. Afortunadamente, los tres se encuentran fuera de peligro.

Agradecemos al gobernador Alfonso Durazo por la coordinación y el respaldo permanente", aseveró el funcionario en redes sociales.

En esta acción participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar).