SLP tendrá calor extremo y lluvias este lunes

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San Luis Potosí tendrá este lunes una jornada con contrastes en el clima: mientras algunas zonas enfrentarán lluvias y tormentas durante la tarde, la Huasteca podría alcanzar los 39 grados, de acuerdo con el pronóstico para las cuatro regiones del estado.

El Altiplano presenta la mayor probabilidad de precipitaciones, con lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde. La temperatura llegará hasta los 32 grados, con una mínima de 16, además de rachas de viento superiores a 40 kilómetros por hora.

En la zona Media también se esperan lluvias y chubascos puntuales por la tarde, con temperaturas de entre 19 y 33 grados. En las partes altas de esta región, el termómetro podría descender hasta los 12 grados.

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Para la zona Centro, el pronóstico contempla lluvias dispersas y temperaturas de 14 a 29 grados, mientras que las rachas de viento podrían superar los 40 kilómetros por hora durante la tarde.

La Huasteca mantendrá las condiciones más calurosas del estado, con una máxima de 39 grados y mínima de 22. Las lluvias serían puntuales y se concentrarían principalmente en las zonas serranas.

Además, las autoridades mantienen bajo vigilancia la evolución de la Tormenta Tropical Polo, debido a su cercanía con las costas mexicanas.

Ante las lluvias, se recomienda evitar cruzar corrientes de agua, conducir con precaución y mantener libres de basura patios y azoteas.