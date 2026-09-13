Activan la contingencia ambiental

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Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a altas concentraciones por ozono en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán.

Por ello, este domingo no podrán circular, en horario de 5:00 a 22:00 horas, todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa terminación de placa 7 u 8, así como todos los autos con holograma de verificación 2, y holograma 1, con terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

En un comunicado, la CAMe informó que a las 15:00 horas del sábado se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 161 partes por billón (ppb) en la estación Benito Juárez (BJU) ubicada en la alcaldía del mismo nombre y 157 ppb en Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), en Coyoacán.

Según la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a estas condiciones se sumó la radiación solar alta y vientos con dirección a la zona suroeste de la Zona Metropolitana del Valle de México, registrando una concentración de este contaminante en el rango de Muy Mala calidad del aire".

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