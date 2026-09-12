Empleado de agencia de autos habría hurtado 513 mil pesos
El detenido presuntamente sustrajo el dinero tras desactivar alarmas en oficinas de avenida Universidad
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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rogelio "N", por su probable participación en el delito de robo calificado agravado.
De acuerdo a los hechos denunciados, el 13 de diciembre de 2025, el ahora detenido, quien laboraba en unas oficinas de giro automotriz ubicadas en avenida Universidad, arribó a ese lugar a bordo de una camioneta y desactivó las alarmas, para después apoderarse de 513 mil pesos en dinero en efectivo para después retirarse del lugar.
Como parte de las acciones de investigación, los agentes obtuvieron información que permitió establecer que el imputado posiblemente se encontraba viviendo en un domicilio de la colonia San José, en la Zona Metropolitana potosina.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) procedieron a la detención de esta persona y posteriormente efectuaron la puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento legal.
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