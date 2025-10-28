Rechaza el agro propuesta de gobierno

Ciudad de México.- Productores de la región del Bajío —Michoacán, Guanajuato y Jalisco— rechazaron la propuesta del gobierno federal de un precio de garantía al maíz blanco de 6 mil 050 pesos por tonelada.

Desde la mañana, productores de al menos 11 estados del país iniciaron su protesta en carreteras y casetas para exigir una justa comercialización de sus cosechas.

Al grito de “sin el campo no hay vida” y “fuera Berdegué”, los campesinos que estaban afuera de la Secretaría de Gobernación expresaron su rechaza e intentaron ingresar a las instalaciones, lo que no lograron.

La exigencia de los productores es un precio de garantía del maíz de 7 mil 200 pesos la tonelada y 6 mil pesos la tonelada para el sorgo. También rechazan la Ley de Aguas del gobierno federal.

Vicente Zaragoza Ramírez, productor de Michoacán, explicó que, con 7 mil 209 pesos por tonelada, apenas se alcanzan a cubrir todos los insumos que se requieren para sembrar maíz, por lo que no pueden aceptar menos que eso.

“Tenemos tres años perdiendo en todos los aspectos en la agricultura”, reclaman.

Las protestas de los agricultores también tuvieron lugar en Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Tamaulipas, Chihuahua, Morelos, Tlaxcala y Baja California.