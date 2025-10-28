Se reforzará la seguridad a los limoneros: G. Harfuch

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reforzará la seguridad para proteger a los productores de limón de Michoacán, ante las extorsiones del crimen organizado, informó Omar García Harfuch, titular de la dependencia.

Después de su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, detalló que se reunirá este martes con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, para analizar la problemática, y los avances en la investigación del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los “limoneros”.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, mañana voy a estar, su servidor y el general secretario, el general Trevilla, vamos a estar en Michoacán el día de mañana, con el gobernador y otras personas específicamente, para ver el tema de extorsión de limón; se han hecho varias detenciones en este caso tan lamentable que todos sabemos, hay un avance importante, ha habido detenciones y vamos a continuar con esto”, dijo.

También se refirió a los grupos de autodefensa, como el autollamado “Ejército Purépecha de Libertad Michoacana”, y dijo que existen varios en distintas entidades, sin precisar un número, pero se debe analizar cada caso porque existen algunos ligados a grupos criminales.

“Hay varios grupos conformados, tendríamos que ver exactamente qué grupos, porque hay varios grupos, no me refiero en Michoacán, me refiero en varios lugares”.

Por otra parte, negó que haya sufrido un atentado, como aseguró el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de este lunes. Sin embargo, confirmó que existen muchas alertas al respecto, que son descartadas.

“No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de forma permanente, y eso es lo que estamos haciendo”.