Secretaría de las Mujeres y ONU Mujeres firman acuerdo

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de las Mujeres y ONU Mujeres firmaron un acuerdo para apoyar durante 13 meses la implementación del Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030.

Acuerdo para impulsar igualdad sustantiva en México

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó que el convenio estará vigente del 1 de octubre de 2026 al 31 de octubre de 2027 y contempla una contribución de la dependencia federal que será administrada por ONU Mujeres conforme a las reglas y procedimientos acordados.

"Los recursos públicos que hoy comprometemos deben traducirse en resultados verificables para las mujeres", señaló durante la firma del acuerdo.

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Acciones y programas para la igualdad y atención a mujeres

Castillo Juárez indicó que el programa busca llevar a la práctica las políticas de igualdad sustantiva, autonomía económica, cuidados, participación de las mujeres en la toma de decisiones, prevención de las violencias y atención a quienes sean víctimas.

Entre las acciones mencionó la Red Nacional de Tejedoras de la Patria; los Centros LIBRE, destinados a la atención integral de mujeres; la Línea de las Mujeres 079, opción 1, junto con la Red de Abogadas de las Mujeres, y las asambleas Voces por la Igualdad y contra las Violencias.

La funcionaria recordó que en julio de 2025 el Gobierno de México y ONU Mujeres suscribieron un primer acuerdo de colaboración para respaldar la Política Nacional de Igualdad Sustantiva y los compromisos internacionales del país.

A partir de esa cooperación, dijo, se han generado insumos para la creación del Sistema Nacional Progresivo de Cuidados, la atención de mujeres migrantes retornadas y en movilidad, la promoción de los derechos de mujeres indígenas y acciones para prevenir y atender la violencia digital.

Castillo Juárez advirtió que los derechos de las mujeres enfrentan resistencias en distintas partes del mundo.

"Hay una ola regresiva que tenemos nosotros que afrontar", afirmó, y sostuvo que México mantendrá sus compromisos con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030.

La titular de la dependencia aseguró que el objetivo del acuerdo es que las políticas públicas se reflejen en servicios y acceso efectivo a la justicia.

"Las mujeres de México no esperan de nosotras solamente discursos, esperan resultados, servicios que funcionen, justicia que llegue a tiempo y un Estado que las cuide y que las proteja", expresó.