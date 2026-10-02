Por ciberataques, 31% de las Pymes en Latinoamérica registra pérdidas

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Los ciberataques han impactado las finanzas de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en América Latina en 31%, donde el phishing encabeza las amenazas de mayor impacto en la región, según un estudio entre profesionales de Tecnologías de la Información (TI) y Seguridad de TI.

Phishing principal amenaza para Pymes en Latinoamérica

Los incidentes considerados más dañinos son el phishing, con 12%, seguido por el uso de credenciales débiles o robadas con 9% y los ataques de ransomware con 8%, según un sondeo hecho por Kaspersky.

De acuerdo con el estudio, el robo de información sensible, como credenciales financieras y documentos legales, fue el principal objetivo señalado por 29% de los encuestados, seguido del robo de datos personales de clientes y empleados, ambos con 27%.

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En tanto que 25% de los consultados identificó la manipulación o alteración de información como uno de los principales propósitos de los atacantes.

Impacto en áreas de TI y finanzas

Entre las PyMEs latinoamericanas consultadas, los equipos de seguridad de Tecnología de la Información (TI) fueron los más afectados, con un 40%, seguidos por las áreas de contabilidad y finanzas, con 36% y TI con 35%.

Las consecuencias en estos campos pueden ser de alto costo para las empresas debido a que ahí se concentran tanto el funcionamiento de la infraestructura tecnológica como información financiera y los accesos para mantener las operaciones cotidianas.

Ante los ataques, 30% de las empresas consultadas de la región implementó un modelo Zero Trust o el Principio de Mínimo Privilegio (PoLP) para empleados, socios y contratistas después del incidente, convirtiéndose en la principal medida adoptada para evitar ataques similares.

Mientras que 28% introdujo o actualizó la capacitación de sus equipos de TI para mejorar sus conocimientos sobre nuevas amenazas, técnicas de ataque y respuesta ante incidentes.

Además de que 27% reforzó sus políticas de contraseñas y una proporción igual incorporó o actualizó la realización periódica de copias de seguridad.

Recomendaciones para evitar riesgos ciberseguridad

Para reducir los riesgos e impactos de los incidentes de ciberseguridad, los expertos hacen algunas recomendaciones a las pequeñas y medianas empresas:

· Controlar los accesos y aplicar el principio de mínimo privilegio. Cada empleado, proveedor y contratista debe tener acceso a información que solo sirva para realizar sus actividades.

· Preparase para mantener la operación ante un incidente. Las PyMES deben identificar qué sistemas, datos y procesos son esenciales para el funcionamiento y establecer una estrategia de recuperación luego de un ataque.

· Fortalecer continuamente las capacidades de los empleados frente a las amenazas. Ofrecer capacitación a los empleados con tecnología que les permita reconocer técnicas como el phishing, proteger sus credenciales y responder correctamente ante situaciones sospechosas.

· Identificar y priorizar los riesgos de ciberseguridad. Es esencial tener en cuenta cuales son los riesgos que deben tener especial atención y donde utilizar sus recursos disponibles.

· Implementar una protección que pueda evolucionar con las necesidades de la empresa.