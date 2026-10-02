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58 años de la masacre en Tlatelolco: estudiantes recuerdan víctimas

Cada 2 de octubre, estudiantes y activistas marchan en CDMX para honrar a las víctimas de la masacre de Tlatelolco.

Por El Universal

Octubre 02, 2026 02:54 p.m.
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58 años de la masacre en Tlatelolco: estudiantes recuerdan víctimas
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      Este 2 de octubre se cumplen 58 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, un episodio que marcó la historia del país por la represión al movimiento estudiantil por parte del Estado y del presidente de aquella época, el priista Gustavo Díaz Ordaz.

      Conmemoración anual y marchas en Ciudad de México

      Como cada año, cientos de estudiantes y activistas marchan por las principales calles de la Ciudad de México en memoria de las víctimas asesinadas aquel día y con el llamado a la justicia por las muertes de jóvenes.

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