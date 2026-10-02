Lotería Nacional presenta billete por 200 años del Consulado en Nueva York
Se emitieron 3.6 millones de cachitos para el sorteo con un premio mayor de 21 millones de pesos.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- El consulado de México en Nueva York cumplió 200 años y para conmemorar su apertura en 1826, Lotería Nacional develó un billete con un Premio Mayor de 21 millones de pesos a realizarse el sorteo el martes 6 de octubre.
Consulado México Nueva York: historia y relevancia
Durante la presentación del billete de Lotería, por el que se emitieron tres millones 600 mil cachitos, se destacó que este consulado es una de las representaciones mexicanas más antiguas en el mundo.
Cristina Planter, subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que la conmemoración permite destacar la historia compartida entre México y Estados Unidos "y el papel central que la labor consular ha tenido, tiene y seguirá teniendo en la política exterior".
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Diseño y detalles del billete conmemorativo
Explicó Planter que los 200 años de presencia consular en Nueva York, ahora a cargo del cónsul Marcos Bucio, representan generaciones de personas mexicanas, diplomáticos e instituciones que han mantenido abiertos los canales de comunicación entre México y Estados Unidos.
"Nuestros consulados construyen puentes entre México y sus comunidades en el exterior y mantienen vivos los lazos que nos unen", declaró.
La directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que este billete reconoce dos siglos de servicio y, sobre todo a las personas migrantes "porque donde está nuestra gente, está México".
El Sorteo Mayor No. 4030 cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y se realizará el próximo martes 6 de octubre.
El diseño del billete cuenta con símbolos de los vínculos entre México y Nueva York como el Ángel de la Independencia y la Estatua de la Libertad; la sede del Consulado General; la estatua de Benito Juárez en Bryant Park; la cultura mexicana en Times Square y el Empire State Building iluminado de verde, blanco y rojo.
La SRE y Lotería Nacional señalaron que estas imágenes celebran a más de 1.2 millones de mexicanas y mexicanos que viven en la ciudad de Nueva York y a más de 1.5 millones en todo el estado.
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