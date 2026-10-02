Michoacán organiza más de 700 eventos para Noche de Muertos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Los gobiernos estatal y municipales michoacanos han organizado más de 700 eventos culturales, artísticos y ceremoniales para celebrar la Noche de Muertos, festividad que coloca a Michoacán como "el corazón espiritual" de esta festividad que ha trascendido fronteras.

Invitación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), invitó a propios y turistas nacionales y extranjeros a participar y ser testigos de este festejo, considerado entre las manifestaciones más emblemáticas y reconocidas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Además, ha sido reconocida como una de las tradiciones vivas más fascinantes del planeta; por ello, se prepara una edición histórica para este 2026. Del 23 de octubre al 2 de noviembre, el estado desplegará una agenda sin precedentes que supera los 700 eventos, agregó.

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Programa cultural y turístico para la Noche de Muertos

El programa general presentado por el gobernador Ramírez Bedolla no solo convoca a la icónica velación en las comunidades del Lago de Pátzcuaro, sino que diversifica la experiencia para el viajero nacional e internacional, a través de un mosaico cultural que abarca gastronomía tradicional, alfarería monumental, arquitectura efímera y desfiles urbanos.

De acuerdo con el proyecto de 2026, en Capula, cuna de la Catrina, se celebrará del 18 de octubre al 3 de noviembre la XVI Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina, cita obligada para coleccionistas y amantes del arte popular.

El alma del Lago de Pátzcuaro y sus manantiales. Destaca el espectáculo místico "El camino de las ánimas", un recorrido de canoas tradicionales en los manantiales de Urandén, así como la instalación de altares familiares en Santa Fe de la Laguna a partir del 30 de octubre.

Morelia y Uruapan iluminados. La avenida Madero, en Morelia, albergará el masivo Desfile de Catrinas y Catrines el 1 de noviembre; mientras que Uruapan vestirá sus calles con el Festival de las Velas, del 24 de octubre al 1 de noviembre.

Los visitantes podrán degustar la herencia culinaria en el Festival de Pan de Muerto y Atoles Tradicionales, en el Pueblo Mágico de Tacámbaro; la Feria del Pan, en Tangancícuaro, y la muestra de cocina en la ofrenda monumental de Zitácuaro.

En respuesta a la creciente demanda por un turismo respetuoso y participativo, esta edición integrará 17 talleres artesanales. Los viajeros podrán aprender técnicas ancestrales de modelado, elaboración de arcos y tallado directamente de la mano de maestras y maestros artesanales en comunidades emblemáticas como Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula, Santa Cruz Tanaco y Arócutin.

Como parte de la estrategia de proyección y garantía de flujo turístico, la riqueza de la Noche de Muertos se difundirá de manera constante en las pantallas de 17 aeropuertos del país administrados por Grupo Mundo Maya, sumado a instalaciones monumentales como la Catrina de gran formato que dará la bienvenida a los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Morelia.