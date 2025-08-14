Acusan que el INE promueve la censura

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE), que dirige Guadalupe Taddei Zavala, se metió a la cancha de la censura contra periodistas que se extiende como una epidemia por todo el país, al sancionar al medio digital El Tlacolol, en Chilpancingo, Guerrero, al acusarlo de inducir al voto durante las elecciones judiciales y por violencia política de género en una nota que difundió.

“El INE se está prestando a la censura, a tratar de callar a críticos en lugar de garantizar la libertad de expresión. No está siendo muy claro también para generar criterios en qué casos sí y en qué casos no. Parece que en todos los casos que puedan justificar con violencia política de género de inmediato van a provocar la censura”, dijo Arturo de Dios Palma, quien junto a Emiliano Tizapa y Jesús Guerrero dirigen desde hace un año esta plataforma de noticias.

El pasado martes, reporteros del municipio de Chilpancingo se manifestaron en la Ciudad Judicial, donde se encuentran las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, para exigir que se frene el hostigamiento contra el portal, al recalcar que la libertad de expresión no puede ni debe limitarse con mecanismos legales diseñados para amedrentar y obstaculizar el trabajo de periodistas.

El texto acusado se titula Gobierno de Guerrero palomea a sus candidatos en elección judicial, publicado el 28 de mayo, en el que se expone cómo la administración de la gobernadora Evelyn Salgado preparó una operación para inducir al voto con el reparto de acordeones a todos sus funcionarios y trabajadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el trabajo también se destaca que “la jueza de control del Tribunal Superior de Justicia local, Yolanda Mora Silva, es la carta fuerte de Morena y del gobierno estatal para que gane la elección de este domingo para la magistratura del tribunal de Circuito con sede en Guerrero”. Y agrega: “Mora Silva es esposa del magistrado Paulino Jaimes”.