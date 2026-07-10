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Pasajeros desalojados tras pelea con Aeroméxico en AICM

Los pasajeros involucrados fueron presentados ante un juzgado cívico para preservar el orden y evitar afectaciones mayores.

Por El Universal

Julio 10, 2026 03:33 p.m.
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Pasajeros desalojados tras pelea con Aeroméxico en AICM
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      Una pelea entre pasajeros y personal de Aeroméxico provocó movilizaciones de elementos de seguridad en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).


      La riña fue capturada en video por testigos que se encontraban en los alrededores y rápidamente se volvió una escena viral en redes sociales.

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      Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 8 de julio en una sala de espera del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y de acuerdo con un comunicado de la entidad, luego de que se reportara el altercado, las autoridades correspondientes intervinieron para "preservar el orden y evitar afectaciones mayores a otros usuarios e instalaciones".

      ¿Cómo ocurrió la pelea en la Terminal 2 del AICM?

      En el video se puede observar a varios jóvenes intercambiando agresiones físicas con personal de Atención al Cliente de la aerolínea mexicana. Las imágenes muestran a los pasajeros involucrados siendo sujetados para no continuar con los golpes y retirados de la sala de espera, pues habrían perseguido a trabajadores de Aeroméxico.
      Asimismo, se ve a elementos de la línea aérea lanzando objetos a los agresores y huyendo del mostrador de la última sala de espera.
      De acuerdo con diversos reportes, los hombres abordaron el vuelo con destino a Miami en presunto estado de ebriedad y fueron desalojados de la aeronave por la tripulación luego de que uno causara daños en el avión y se percibieran comportamientos considerados riesgosos para la seguridad del resto de los pasajeros.
      La confrontación, que quedó registrada en video, fue la continuación del incidente, cuando los sujetos se encontraban en una de las últimas salas de espera del AICM.

      AICM aclara la riña entre pasajeros y personal de Aeroméxico en el AICM

      Tras la difusión masiva del video del altercado entre los pasajeros desalojados y el personal de Aerméxico, el AICM emitió un comunicado a sus redes sociales, en el que se informó que las personas involucradas fueron presentadas ante un juzgado cívico.
      "Esta Entidad con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la autoridad competente, quien presentó ante el juzgado cívico a los particulares involucrados. Lo anterior con el fin de preservar el orden y evitar afectaciones mayores a otros usuarios e instalaciones", señaló el AICM.

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